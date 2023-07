CBS: na coronajaren valt kostenstijging zorg en welzijn even mee

In Nederland is vorig jaar per persoon gemiddeld 7129 euro uitgegeven aan zorg en welzijn, kinderopvang inbegrepen. Dat is 18 euro meer dan in 2021.

Het CBS noemt de stijging van de zorguitgaven in 2022 “relatief laag”. Dat de groei ten opzichte van een jaar eerder meevalt, komt doordat er minder kosten door corona waren. In vergelijking met 2019, het laatste jaar vóór corona, zijn de uitgaven echter met 17,5 procent gestegen.

126,2 miljard

In totaal is er het afgelopen jaar 126,2 miljard euro aan gespendeerd, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. Het laatstgenoemde bedrag is anderhalf miljard euro (1,2 procent) meer dan in 2021.

Dure medicijnen

Vooral de kosten van kinderopvang, maatschappelijke opvang (met name asielzoekersopvang) en van geneesmiddelen gingen omhoog. Bij de geneesmiddelen kwam dat onder meer doordat er nieuwe dure medicijnen aan het basispakket werden toegevoegd. Medicijnen verstrekt in zorginstellingen zijn nog niet meegeteld.

Genoemde uitgaven komen voor rekening van de overheid, maar bijvoorbeeld ook voor die van de zorgverzekeraars en voor particulieren zelf, want ook de paracetamol die we kochten bij de drogist is meegeteld. (ANP)