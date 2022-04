Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) signaleert risico’s bij medische crowdfundingacties. Daarmee wordt online geld opgehaald voor behandelingen die niet worden vergoed door zorgverzekeraars of niet in Nederland worden uitgevoerd. Vaak wordt daarbij echter een te rooskleurig beeld geschetst van de behandeling of is er een kans op privacyverlies van de patiënt, aldus het CEG.