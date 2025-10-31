Cello benoemt nieuwe rvb-voorzitter: Stephan Bodde

De Raad van Toezicht laat weten verheugd te zijn dat Cello met de komst van Stephan Bodde, en de recente benoeming van Jeroen van Duren, een stabiele en krachtige Raad van Bestuur aan zich heeft weten te binden. Stephan Bodde brengt ruime en relevante ervaring mee als bestuurder in de gehandicaptenzorg, onder andere vanuit zijn functie bij PSW en eerdere managementrollen bij Lunet en in de ggz-sector.

Nieuwe koers

Stephan Bodde is opgeleid als HBO-V verpleegkundige en is afgestudeerd in de Gezondheidswetenschappen (Beleid en Beheer). Barbara Geurtsen, voorzitter Raad van Toezicht Cello: “Stephan heeft laten zien dat hij organisaties in de zorg goed kan leiden. Wij zijn ervan overtuigd dat hij, dankzij zijn uitgebreide zorgkennis en strategische blik, de juiste persoon is om onze nieuwe koers te leiden. Samen met Jeroen van Duren staat er nu een bestuur dat de uitdagingen in de zorg krachtig kan aanpakken.”

Van zorg naar leven

Uitdagingen in de zorg zijn er volop. Onder andere de toenemende complexiteit van zorgvragen en aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt zorgen ervoor dat Cello in transitie is. Zo maakt Cello de beweging ‘van zorg naar leven’ waarbij wordt gestreefd naar gezamenlijke verantwoordelijkheid en herijkt welke rol hulpmiddelen, technologie, de gemeenschap én professionele zorg spelen in iemands leven.

Stephan Bodde: “Cello is een uitgelezen kans: een stevige, regionaal ingebedde organisatie met een inspirerende visie. Vanuit het Mensbeeld wordt hier bijgedragen aan een goed leven van mensen met een beperking. Ik zie Cello als een ambitieuze organisatie vol energie en talenten. Dit is een prachtige basis om met het voltallige bestuur te kunnen werken aan de zorg en ondersteuning van de toekomst.”

Waardering

Vanaf 1 februari 2026 zal Stephan Bodde actief de organisatie in gaan om de mensen binnen en buiten Cello te ontmoeten en de gezamenlijke koers te bepalen. De Raad van Toezicht van PSW heeft veel waardering voor zijn inzet en wenst hem succes in zijn nieuwe baan. De komende periode zal de Raad van Toezicht van PSW zorgen voor een zorgvuldige overgang en werving en benoeming van een opvolger.