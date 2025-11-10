Skipr

Celstraf na bedreigingen tegen medewerkers zorginstanties

,

De rechtbank van Den Haag heeft een 64-jarige man veroordeeld nadat hij drie jaar lang (oud-)directeuren en medewerkers van verschillende zorginstanties heeft bedreigd. De rechtbank legt de verdachte een celstraf op van twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

De slachtoffers zijn (oud-)medewerkers van Jeugdformaat, Cardea en Antes, instanties waar de verdachte heeft gewerkt of onder behandeling heeft gestaan. Hij belde medewerkers bijvoorbeeld herhaaldelijk of stuurde chatberichten via Facebook.

Noodknop

De situatie werd zelfs zo erg dat een van de slachtoffers een noodknop bij zich heeft gedragen en met een stok naast haar bed sliep.

Uit onderzoek van een psycholoog blijkt dat de verdachte kampt met een ernstige alcoholverslaving en dat hij de afgelopen twintig jaar in toenemende mate onder invloed doorbracht. Na zijn ontslag in 2022 verdween de rem op het gebruik van alcohol helemaal.

Naast de celstraf moet de man zich laten opnemen in een kliniek zodat hij kan worden behandeld voor zijn verslavingsproblematiek. Daarnaast mag de man vijf jaar lang geen contact opnemen met de slachtoffers die hij heeft bedreigd en mag hij vijf jaar lang niet in de buurt komen van locaties van Jeugdformaat, Cardea en Antes.

Meer over:GgzPersoneel

  • This field is hidden when viewing the form
10 nov 2025
