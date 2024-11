Chiropractor wordt bijzonder hoogleraar VU

Sidney Rubinstein is vanaf augustus bijzonder hoogleraar met de leerstoel ‘Optimizing Management of Musculoskeletal Health’ geworden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Rubinstein is naast zijn werk als chiropractor met een eigen praktijk, al langere tijd werkzaam aan de Vrije Universiteit. Hij richt zich op onderzoek en ontwikkeling van de chiropractie en musculoskeletale (MSK) aandoeningen.

Adequaat management

Volgens de VU zijn musculoskeletale (MSK-) aandoeningen in het algemeen, en nek- en lage-rugpijn in het bijzonder, wereldwijd veelvoorkomende aandoeningen, die een enorme economische last voor de samenleving vormen. “Met name door de vergrijzing zal het probleem en de last voor de samenleving de komende decennia alleen maar toenemen. Daarom is adequaat management en de behandeling van MSK-aandoeningen in het algemeen, en nek- en lage-rugpijn in het bijzonder, essentieel voor patiënten, clinici, en beleidsmakers en de samenleving”, aldus het persbericht.