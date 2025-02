Nieuw bestuurslid bij Flevoziekenhuis

Van Vegten volgt interim-bestuurder Arnoud Weermeijer op en wordt verantwoordelijk voor de portefeuille financiën, bedrijfsvoering en digitalisering.

Susanne van Vegten

Van Vegten is sinds 2015 bestuursvoorzitter van Merem Medische Revalidatie. Daarnaast is zij sinds enige jaren bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen met de portefeuille digitale transformatie. Daarvoor was Van Vegten lid van het managementteam van diverse divisies binnen Philips. De afgelopen tien jaar zet zij zich in om met haar ervaring de transformatie in de zorg mogelijk te maken zodat toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit geborgd blijven naar de toekomst.

“Zorg met aandacht, vertaald in de nieuwe merkidentiteit ‘Ik zie je, ik zorg voor je’, spreekt mij aan en past bij me. In de zorg zijn mensen je belangrijkste kapitaal. Daar willen we zuinig op zijn. Daarnaast heeft het Flevoziekenhuis een unieke positie in de regio en kunnen we met de partners van Positief Gezond Almere de zorg echt toekomstbestendig maken. Ik vind het eervol hieraan bij te kunnen dragen”, zegt Van Vegten.

Iris Bandhoe, voorzitter raad van toezicht: “Wij zijn bijzonder blij met de komst van Susanne en de brede kennis en bestuurlijke ervaring die zij meebrengt. Wij zijn ervan overtuigd dat zij een waardevolle bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van het Flevoziekenhuis.”