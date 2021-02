Christa Klijn nieuwe voorzitter raad van bestuur bij het CIZ

Christa Klijn volgt Hans Ouwehand op als voorzitter van de raad van bestuur van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Klijn is sinds 2017 chief operating officer en sinds 2019 lid van de raad van bestuur bij het CIZ.

Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Het CIZ is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Sinds 2018 doet het CIZ ook de uitvoering ggz in de Wlz en de Wet zorg en dwang. Ook is voor een groot deel van de aanvragen de wachttijd voor de cliënt teruggebracht van zes weken naar zeven dagen. Hiervoor ontving het CIZ de RBB Award.

Ouwehand: “Ik wens Christa veel succes in haar nieuwe rol. Ik heb er veel vertrouwen in dat ze op haar eigen wijze invulling zal geven aan deze functie en daarbij zowel voor continuïteit als voor vernieuwing zal zorgen.” Ouwehand is vanaf februari voorzitter van de raad van bestuur van de CAK.

Klijn: “Ik zie ernaar uit verder te gaan met de ontwikkeling van het CIZ. Er zijn al mooie stappen gezet onder leiding van Hans. Ik dank hem dan ook hartelijk voor de wijze waarop hij zijn rol bij het CIZ heeft ingevuld en wens hem veel succes bij het CAK.”