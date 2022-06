Christelijke Hogeschool Ede start post-hbo Verpleegkundig leiderschap

“We zien in de praktijk dat verpleegkundigen graag meer invloed willen op hun eigen werk, maar het soms lastig vinden om hun stem te laten horen en niet goed weten waar ze moeten beginnen om veranderingen in gang te zetten”, vertelt opleidingscoördinator Gerdine Schep. “Met deze post-hbo helpen we ze om de vaardigheden te ontwikkelen die daarvoor nodig zijn en delen we de nieuwste wetenschappelijke inzichten over verpleegkundig leiderschap.”

Verpleegkundig leiderschap aanwakkeren

De nieuwe post-hbo-opleiding bestaat uit tien lesdagen die verspreid over een jaar plaatsvinden. De basis van de opleiding bestaat uit een module over persoonlijk en professioneel leiderschap in een ziekenhuiscontext. Aansluitend leren deelnemers onder meer hoe ze een netwerk opbouwen, op een natuurlijke manier collega’s meenemen in hun ideeën en hoe je op een projectmatige manier verandertrajecten opzet. Ook is er aandacht voor de coachende rol van de regieverpleegkundige.

De opleiding is gebaseerd op een scholingstraject dat al voor een deel in verschillende, middelgrote ziekenhuizen in Nederland gegeven is. Het onderwijs is samen met experts uit het werkveld ontwikkeld. Een van hen is Eline de Kok, verpleegkundige op de longafdeling van het UMC Utrecht en adviseur bij V&VN. Zij doet promotieonderzoek naar rebels verpleegkundig leiderschap en zal hierover verschillende trainingen geven tijdens de post-hbo. De Kok merkt dat verpleegkundigen zoekende zijn als het gaat om verpleegkundig leiderschap. “Het hoort bij je vak en iedereen roept dat je het moet doen, maar wat is het precies? En hoe ga je er concreet mee aan de slag? Ik kijk ernaar uit om daarover te praten met verpleegkundigen en zo verpleegkundig leiderschap aan te wakkeren.”

Hbo-bachelor

De nieuwe post-hbo Verpleegkundig leiderschap start in september en heeft het niveau van een hbo-bachelor. De lessen vinden plaats op de CHE in Ede.