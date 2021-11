Chronisch zieken en gehandicapten doen ondanks meer mogelijkheden minder mee

Mensen met een beperking of aandoening doen, ondanks meer mogelijkheden, minder mee in de samenleving dan mensen uit de algemene bevolking. Hierin is weinig verandering opgetreden de laatste jaren, ook niet tijdens de coronapandemie. Dit blijkt uit onderzoek dat het Nivel onlangs uitvoerde in samenwerking met het Trimbos-instituut en Patiëntenfederatie Nederland.

Het programma ‘Onbeperkt meedoen!’ is in 2018 vanuit VWS gestart om mensen met een beperking mee te laten doen aan de samenleving. Sinds 2019 monitort het Nivel deze ambitie en meet het bureau de participatie op de terreinen: betaald werk, sociale contacten en verenigingsactiviteiten.

Betaald werk

De gevonden verschillen blijken het grootst op het gebied van betaald werk. Er is daarbij weinig verandering te zien sinds 2016. Wel is de arbeidsparticipatie hoger bij mensen die het belangrijk vinden om betaald werk te kunnen doen. Waar in 2020 40 procent van de mensen met een beperking aangeeft betaald werk te hebben, ligt dit percentage op 60 procent bij degenen onder hen die aangeven dit belangrijk te vinden.

Participatie

Door corona is er minder participatie zichtbaar bij mensen met een beperking, maar ook bij de algemene bevolking. Denk daarbij aan het gebruik van openbaar vervoer of het bezoeken van uitgangsgelegenheden. Vooral bij mensen met een verstandelijke beperking zijn er (veel) grote verschillen in participatie tussen 2019 en 2020. Tot en met 2019 deden relatief meer mensen met een verstandelijke beperking verenigingsactiviteiten dan de algemene bevolking. In 2020 is hun deelname hieraan zo sterk afgenomen dat deze zelfs lager is dan die van de algemene bevolking.

Vrije tijd

In 2020 geeft 70 procent van de mensen met een lichamelijke beperking aan dat zij hun leven naar wens kunnen vormgeven, zoals het zelf bepalen wat zij willen doen in hun vrije tijd en wanneer. Dat is hoger dan in 2019, toen het percentage nog op 51 procent lag. Hiermee komen mensen met een lichamelijke beperking in 2020 bijna op hetzelfde percentage uit als de algemene bevolking, waar 76 procent dit ervaart.

Meetellen

Echter minder mensen met een beperking vinden dat zij meetellen in de maatschappij. Dit percentage daalde van 67 procent in 2019 naar 58 procent in 2020. Dit zijn ook, relatief, minder mensen dan in de algemene bevolking, waar het percentage in beide jaren rond de 80 procent ligt.