CIZ maakt meer fouten dan in eigen rapporten staat

Onderzoeksplatform Investico bericht dat aanvragen voor langdurige zorg vaker verkeerd behandeld worden dan het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ) meldt. In een half jaar tijd nam het CIZ in zevenduizend gevallen niet goed onderbouwde besluiten.

Investico deed onderzoek in samenwerking met Trouw, De Groene Amsterdammer en Argos. Het CIZ schermt in rapporten met een succespercentage van 98 procent, maar haalt dat in werkelijkheid niet. De gevolgen van een verkeerd besluit kunnen volgens de onderzoeksjournalisten “ingrijpend” zijn. Directeur van Ieder(in) Ilya Stoffer herkent het beeld niet. De organisatie krijgt wel meldingen van “lange doorlooptijden”, maar niet van fouten.

Ontoereikend

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zorg voor onder meer mensen met een beperking en kwetsbare ouderen. Volgens Soffer is de regeling op het moment ontoereikend voor kinderen met een beperking. “Maar dat staat eigenlijk helemaal los van de kwaliteit van het CIZ-werkproces.”

