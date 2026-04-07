Zilveren Kruis bekostigt als eerste nieuwe vorm van gezamenlijke revalidatie

Zilveren Kruis is de eerste zorgverzekeraar die RevaStart, een nieuwe vorm van samenwerking in de revalidatiezorg, vergoedt. Die ontwikkeld door Laurens en Rijndam Revalidatie in nauwe samenwerking met Erasmus MC.

De samenwerkende partijen hebben een gezamenlijke afdeling en werkwijze opgezet. Die is bedoeld voor patiënten waarvan na ontslag uit het ziekenhuis niet direct duidelijk is welke revalidatiezorg het meest geschikt is. Of een patiënt baat heeft bij geriatrische revalidatie of medisch specialistische revalidatie blijkt in de praktijk vaak pas na een eerste fase van het revalidatietraject.

Meteen starten, later beoordelen

Op een gezamenlijke afdeling in Rotterdam kunnen patiënten direct starten met de revalidatie. Later wordt bepaald welk vervolgtraject passend is, op basis van beoordeling door behandelaren van Laurens en Rijndam. Deze gezamenlijke triage moet voorkomen dat patiënten te vroeg of juist te laat instromen in een revalidatietraject en sneller op de juiste plek terechtkomen. Eerste ervaringen laten zien dat patiënten via RevaStart eerder het ziekenhuis kunnen verlaten en sneller starten met revalidatie.

Sneller uit ziekenhuis

“Voorheen bleven patiënten vaak langer in het ziekenhuis dan nodig was, omdat nog niet duidelijk was welke zorg het beste aansloot”, zegt Alex Dirks, bestuurder van Rijndam Revalidatie. “Dat we dit nu ook samen met Zilveren Kruis passend kunnen organiseren en financieren, maakt het mogelijk om deze zorg duurzaam aan te bieden en verder te ontwikkelen.”

Bekostiging

De gezamenlijke werkwijze in de triagefase om gelijktijdige inzet van geriatrische en medisch specialistische revalidatie. Die combinatie past niet binnen de bestaande bekostiging. Daardoor werd de zorg in RevaStart tot nu toe niet structureel vergoed. Zilveren Kruis doorbreekt dat nu. “Door dit nu te vergoeden, maken we verdere uitbreiding mogelijk van een werkwijze die zichtbaar werkt”, zegt Peter Langenbach, directeur zorginkoop bij Zilveren Kruis. “We zijn trots dat we dit samen met Laurens en Rijndam hebben gerealiseerd.”

Uitbreiding

RevaStart is uitgebreid naar meerdere ziekenhuizen in de regio, waaronder Erasmus MC, Ikazia, Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Franciscus. Rijndam is in gesprek met andere zorgverzekeraars over vergoeding van deze zorg.