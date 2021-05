‘Cliënt Zeeuwse zorginstelling niet overleden door politiegeweld’

Er zijn volgens het Openbaar Ministerie geen aanwijzingen dat het optreden van de politie verband houdt met het overlijden van een cliënt van een instelling in Kloetinge (Zeeland). De man overleed 15 november vorig jaar. De politie greep in toen hij bij een overplaatsing probeerde te vluchten.

De man werd geboeid naar binnen gebracht en gedroeg zich daar agressief. Kort nadat de politie hem onder controle had, werd hij onwel en overleed hij. Uit de sectie is geen zekere doodsoorzaak gebleken.

“Daarmee is geen sprake van een voor zich sprekend causaal verband tussen het politieoptreden en het overlijden van de cliënt”, meldt het OM na onderzoek van de Rijksrecherche. Ze concluderen dat de betrokken agenten “rechtmatig geweld” hebben gebruikt. “Van verwijtbaar of disproportioneel handelen, in relatie tot zijn overlijden, is geen sprake geweest.” (ANP)