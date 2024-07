Cliënten Zorgtafel vervelen zich: drie locaties onder verscherpt toezicht

Medewerkers zijn niet in het bezit van een VOG, patiënten worden regelmatig alleen gelaten, vervelen zich en gaan dingen doen die ‘ongewenst zijn voor anderen of voor zichzelf’. Daarbij is er sprake van achterstallig onderhoud van de gebouwen en er wordt niet goed schoongemaakt. Het gaat om drie van de zeven locaties van De Zorgtafel: in Serooskerke, Wolphaartsdijk en Biervliet.

Zorgverleners

Het zorgpersoneel draait diensten alleen. Het komt voor dat cliënten alleen worden gelaten en daarmee onnodige risico’s lopen. Bij vragen of bij het verzoek om ondersteuning in de zorgverlening, kunnen zorgverleners een beroep doen op de achterwacht. Gelet op de spreiding van de locaties en de inrichting van de achterwacht, bestaat het risico dat bij spoed de aanwezige cliënt(en) en de zorgverlener niet op tijd de gewenste ondersteuning kunnen krijgen.

Daginvulling

De daginvulling van de cliënten schiet tekort Een uitgebreid en op de behoefte van de cliënt afgestemd aanbod aan dagbesteding wordt niet geleverd. Uit verveling doen de cliënten soms dingen die ongewenst zijn voor hun zorg en ook een bedreiging kunnen zijn voor andere cliënten en zichzelf. De bezetting en de deskundigheid van de zorgverleners overdag is hierop van invloed. Zorgverleners moeten aanwezig zijn en vanuit hun deskundigheid de cliënten helpen met een zinvolle invulling van de dag, zo stelt de inspectie.

VOG

Zorgverleners hebben niet of te laat een VOG. De inspectie verwacht dat De Zorgtafel voor elke zorgverlener en ieder ander die betrokken is bij de zorgverlening aan cliënten, beschikt over een recente VOG conform de wettelijke vereisten.

Medicatie

Het aftekenen en het bewaren van medicatie is niet voldoende. Tijdens haar bezoeken zag de inspectie dat de zorgverleners medicatie niet op tijd aftekenden, niet altijd een actuele toedienlijst hadden en de medicatie niet op een juiste wijze bewaarden en retourneerden. De inspectie verwacht dat De Zorgtafel werkt conform “de veilige principes in de medicatieketen”.

Schoonmaak

De infectiepreventie laat te wensen over. Tijdens haar bezoek zag de inspectie dat met name de badkamer, maar ook andere ruimtes, niet goed schoongehouden werden. Om de kans op infecties en de verspreiding daarvan te voorkomen, is het belangrijk deze ruimtes goed schoon te houden.

Reactie De Zorgtafel

“De Zorgtafel is de afgelopen jaren gegroeid van drie startlocaties naar een volwaardige zorginstelling met vijf woonlocaties en twee zorgboerderijen. Hierbij is ook de cliëntenpopulatie en het personeelsbestand toegenomen. Hoewel we onze zorg en alle locaties met een toegewijd zorghart hebben opgezet, zijn we ons ervan bewust dat de uitbreiding met nieuwe woonlocaties en de benodigde randvoorwaarden te snel van start is gegaan. We zijn met de beste bedoelingen begonnen met de nieuwe locaties maar De Zorgtafel had hiervoor duidelijk een langere toewerkperiode moeten instellen.

Door middel van gesprekken met de inspectie is de bewustwording bij het bestuur van De Zorgtafel toegenomen. Inmiddels is er een gedegen plan van aanpak gemaakt waarbij we kijken naar alle facetten rondom de zorg en de locaties die we momenteel bedienen. De Zorgtafel ziet naast de genoemde tekortkomingen vooral ook oplossingen voor verbeteringen waarbij we handelen in het belang van onze cliënten.”