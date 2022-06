Cliëntenraad en OR akkoord met sluiting PsyQ Amsterdam

De ondernemingsraad en de cliëntenraad van PsyQ zijn akkoord met de sluiting van de Amsterdamse locatie, laat moederbedrijf Parnassia weten. Per 1 augustus sluit de locatie. Het bestuur van de ggz-instelling kondigde eerder al het voornemen aan tot sluiting

PsyQ zegt de behandeling voor cliënten te willen afronden, maar wanneer dat niet lukt wordt een alternatieve zorgaanbieder gezocht. De Amsterdamse locatie behandelt op dit moment negenhonderd cliënten.

Groot aanbod

Volgens Parnassia is er een groot aanbod van ggz in Amsterdam van twee andere grote organisaties en kleinere aanbieders. In Amsterdam blijven andere delen van Parnassia Groep actief zoals Youz, de zorg van i-psy Jeugd en Gezin onder Youz en het Leo Kannerhuis.

Sluitingen

In de afgelopen maanden hebben meerdere ggz-organisaties aangekondigd locaties te sluiten. Naast PsyQ gaat ook Altrecht de zorg bij de Eikenboom afschalen en sluit Pro persona het Centrum voor Psychotherapie.

Gevolgen zorg

Ggz-platform MIND en de vereniging van psychiaters NVvP schreven in een brandbrief aan de Tweede Kamer dat bij voorgenomen sluitingen van ggz-locaties moet getoetst worden wat het effect zal zijn op de beschikbaarheid van de zorg.

Reactie minister

Minister Conny Helder heeft aangegeven een manier te willen ontwikkelen waarop ze ‘aan de voorkant’ sneller weten als er een ggz-instelling omvalt. Zoiets zou in de regio ontwikkeld moeten worden. De minister zei de urgentie en verantwoordelijk te voelen, maar wilde geen harde toezeggingen over concrete actie doen.