Ggz-koepels: toets beschikbaarheid zorg bij sluiting zorgaanbieders

MIND en de NVvP doen dit in een brandbrief aan de leden van de Tweede Kamer. Ze reageren hiermee op de recente (voorgenomen) sluitingen van de vestiging van PsyQ in Amsterdam en het Centrum voor Psychotherapie van Pro Persona, de afschaling van de Eikenboom bij Altrecht en de sluiting van de Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) van Inforsa.

Aanslag op zorginfrastructuur

Bij de organisaties leven grote zorgen over de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van de zorg. “Het wegvallen van het zorgaanbod van PsyQ kan wellicht makkelijk worden overgenomen door vergelijkbare zorgaanbieders in Amsterdam. De opheffing van de kliniek in Lunteren betekent een forse reductie van de plekken voor klinische psychotherapie in Nederland. De afschaling bij de Eikenboom leidt tot een halvering van de opnamecapaciteit voor psychosomatiek in Nederland. Het sluiten van de KIB in Amsterdam vormt een aanslag op de cruciale zorginfrastructuur; het is een last resort voor ‘ontwrichtende’ cliënten uit het noorden van Nederland met 40 procent van de reguliere KIB bedden”, schrijven ze. Marjan ter Avest Elnathan Prinsen, directeur/bestuurder van MIND en Elnathan Prinsen, voorzitter van NVvP.

Zorgeffectrapportage

Vooral het wegvallen van heel specifieke vormen van zorg noopt de twee organisaties nu aan de bel te trekken. Ze constateren dat het marktmechanisme met zorgplicht voor zorgverzekeraars onvoldoende heeft gewerkt en pleiten voor meer een betere regulering vanuit de overheid. “Overwogen zou kunnen worden om analoog aan de zorg specifieke fusietoets bij concentraties een ‘zorgeffectrapportage’ als instrument te gebruiken om daarmee de gevolgen van een voorgenomen inkrimping of opheffing van een afdeling op de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van de zorg in kaart te brengen”, aldus MIND en de NVvP.