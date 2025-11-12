Cliëntenstop GGz Breburg vanwege nieuwe privacyeisen gemeente Breda

GGz Breburg stopt met het aannemen van nieuwe jeugdcliënten uit de gemeente Breda. De organisatie stelt dat ze vanwege het beroepsgeheim van de behandelaren niet kunnen voldoen aan de nieuwe eisen die de gemeente Breda stelt aan het verkrijgen van een zorgbeschikking.

Volgens GGz Breburg wordt onder de nieuwe voorwaarden van zorgaanbieders gevraagd om privacygevoelige informatie over cliënten en hun ouders te delen met de gemeente.

“Door op deze manier te werken zouden behandelaren hun beroepsgeheim en de privacywetgeving (AVG) schenden. Daarnaast zorgen de nieuwe eisen voor een forse administratieve belasting. Daardoor blijft er minder tijd over voor directe zorgverlening”, aldus GGz Breburg in een nieuwsbericht.

Beroepsethiek

“We willen geen cliënten in de steek laten, maar kunnen en mogen onze professionals niet vragen om te werken onder voorwaarden die in strijd zijn met hun beroepsethiek”, zegt Fred Pijls, raad van bestuur van GGz Breburg. “De nieuwe werkwijze die de gemeente vraagt, is voor ons niet uitvoerbaar zonder in te gaan tegen onze wettelijke en ethische kaders.”

Verantwoordelijk

GGz Breburg is nog met de gemeente in gesprek over de mogelijkheid om voor bestaande cliënten het oude format van beschikkingen te blijven gebruiken, zodat de zorg gecontinueerd kan worden zonder schending van het beroepsgeheim. “Lukt dit niet, dan is de gemeente Breda verantwoordelijk voor het organiseren van passende vervolgzorg bij een andere aanbieder en zullen we zorgen voor een goede overdracht”, aldus GGz Breburg.