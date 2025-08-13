Clinical Diagnostics betaalde losgeld na hack

Het gehackte laboratorium Clinical Diagnostics uit Rijswijk heeft losgeld betaald aan de cybercriminelen. Dat bevestigt ransomwaregroep Nova, die verantwoordelijk is voor de hack, aan RTL Nieuws .

Het laboratorium hoopt met de betaling dat niet nog meer gestolen data en medische gegevens van Nederlanders op het dark web worden gepubliceerd.

Miljoenen euro’s

Het is niet bekend hoeveel er is betaald door het laboratorium. De cybercriminelen hebben echter naar verluidt miljoenen euro’s aan losgeld geëist.

Een bron binnen Clinical Diagnostics bevestigt ook dat er is betaald, maar weet niet welk bedrag. Clinical Diagnostics wil tegenover RTL Nieuws niet bevestigen dat het heeft betaald. Maar op hun website hint het laboratorium wel naar dat er is betaald: “We hebben op dit moment geen indicaties dat de aanvaller zal overgaan tot het lekken van de gekopieerde gegevens.” Nova reageert via een beveiligd chatgesprek dat er is betaald.

Cybercriminele groeperingen zoals Nova hacken bedrijven met ransomware. Daarmee gijzelen ze computers en stelen ze alle data, om vervolgens het slachtoffer af te persen: betaal of anders lekken we alle gestolen gegevens.

Half miljoen Nederlanders

Door de hack bij Clinical Diagnostics zijn de data van 485.000 vrouwen die hebben meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker gelekt. Het gaat dan om hun naam, woonadres, burgerservicenummer en medische informatie, zoals uitslagen van het uitstrijkje of de zelftest.

Daarnaast treft het datalek ook mensen die via een ziekenhuis of huisarts een onderzoek hebben laten uitvoeren, bijvoorbeeld een onderzoek naar urine, huid of de penis. Op het dark web, het verborgen deel van het internet, werden de gegevens van 53.516 patiënten gedeeld – in totaal zo’n 100 megabyte, zo ontdekte RTL Nieuws. Daarin stonden ook de gegevens van een minister en Kamerlid.

Losgeld

Dat was volgens de criminelen van Nova maar een klein deel van de gestolen data: er zou 300 gigabyte, een veelvoud van het gepubliceerde deel, zijn buitgemaakt. Om te voorkomen dat ook al die gegevens worden gepubliceerd, heeft Clinical Diagnostics losgeld betaald.

De kans lijkt ‘extreem groot’ dat de data wordt verwijderd en dat er niet meer gegevens op het dark web worden gepubliceerd, stelt cybersecurityexpert Rickey Gevers. Hij helpt gehackte bedrijven en onderhandelt ook regelmatig met ransomwarecriminelen: “Deze criminelen hadden veel meer gegevens en hebben maar een klein deel gepubliceerd om de druk op te voeren, en met succes.”