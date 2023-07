CNV-leden akkoord met nieuwe cao voor VVT 

De achterban van CNV Zorg en Welzijn werkzaam in de sector Verplegings- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) is met een grote meerderheid van stemmen akkoord gegaan met de nieuwe cao.

Meer dan 90 procent van de leden die afgelopen twee weken heeft gestemd, is voor het akkoord. CNV Zorg en Welzijn onderhandelaar Jorick de Bruin: “Veel leden gaven aan vooral blij te zijn met de afspraken over voorrang voor vaste medewerkers bij roosteren en de verbeterde onregelmatigheidstoeslag en reiskosten voor woon- werkverkeer. Voor de loonontwikkeling was ook waardering, hoewel veel leden aangeven dat zij het financieel moeilijk houden en dat zij de eerste loonsverhoging graag eerder dit jaar hadden gehad.”

Werkgevers zijn al akkoord

De werkgeversverenigingen ActiZ en Zorgthuisnl hebben al laten weten dat hun achterbannen ook akkoord zijn. De andere bonden zullen de uitkomst van hun raadplegingen de komende dagen naar buiten brengen. Als ook zij akkoord zijn, kan de nieuwe cao definitief gemaakt worden.