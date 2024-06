Co-Med moet dossiers patiënten delen met vervangende huisartsen 

Huisartsenketen Co-Med moet dossiers van patiënten onmiddellijk delen met de huisartsen die worden ingeschakeld nu zorgverzekeraars de overeenkomsten met de keten hebben beëindigd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een bevel opgelegd, dat per direct geldt.

De zorgverzekeraars wilden dat de vervangende huisartsen toegang zouden krijgen tot de patiëntendossiers, maar volgens de inspectie “is nu gebleken dat dit niet of onvoldoende gebeurt”. Omdat de tijdelijk ingeschakelde huisartsen de dossiers niet kunnen zien, weten ze mogelijk niet welke medicijnen mensen bijvoorbeeld al gebruiken. Dat kan leiden “tot een acuut gevaar voor de veiligheid van de gezondheid van patiënten”, aldus de inspectie. Co-Med krijgt ook de opdracht om binnenkomende uitslagen van laboratoriumonderzoeken te verwerken.

Arene

De inspectie deelt ook de reactie van Co-Med op het bevel. Daarin zegt de keten alles te doen om patiënten te helpen. “Dit is echter onmogelijk gemaakt door de moedwillige acties van de zorgverzekeraars waardoor Co-Med als het ware niet meer kan functioneren en machteloos moet toezien hoe de zorg voor haar patiënten volledig vastloopt.”

De praktijken van Co-Med zijn sinds vorige week dicht. Patiënten kunnen voorlopig terecht bij Arene, een onlinehuisartsenpraktijk. Bij sommige vestigingen kunnen mensen ook naar een huisarts in de buurt.

Dwangsommen

Co-Med zelf is niet bereikbaar voor commentaar. De telefoon wordt er niet opgenomen en een externe woordvoerder die eerder namens het bedrijf sprak, laat weten dat hij daar vorige week mee is gestopt. Het laatste bericht op de website is van bijna vier weken geleden.

De inspectie heeft Co-Med onlangs een last onder dwangsom opgelegd. Als de huisartsen niet snel goed bereikbaar zijn, moet de keten dwangsommen betalen die kunnen oplopen tot 750.000 euro. Schuldeisers hebben het faillissement aangevraagd. De inspectie zoekt nog uit wat dit betekent voor de dwangsommen. (ANP)