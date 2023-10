ConForte en Zilveren Kruis sluiten akkoord over ouderenzorg in Rijnmond

Een consortium van zorginstellingen binnen de brancheorganisatie ConForte in Rijnmond heeft met zorgkantoor Zilveren Kruis een transitieagenda onthuld gericht op het waarborgen van toegankelijke ouderenzorg in de regio. De transitieagenda onderstreept de cruciale rol van samenwerking en innovatie om de zorg toegankelijk te houden voor de groeiende populatie ouderen in de regio.

Transitiemanager ConForte, Katja Smitskamp, sprekend namens de betrokken organisaties, benadrukt de kernboodschap van samenwerking: “Samenwerking is de sleutel. We gaan de ouderenzorg herdefiniëren en volledig inzetten op de regie en autonomie van ouderen, met ondersteuning van hun directe omgeving en de kracht van geavanceerde technologie.”

Ouderenzorg in Rijnmond

De vvt-organisaties zeggen een diepe maatschappelijke verantwoordelijkheid te voelen om de meest kwetsbaren in de regio te voorzien van de juiste ondersteuning. Smitskamp vervolgt: “We zijn er voor de meest kwetsbaren en beloven dat we hen niet in de steek laten. Deze transitieagenda is ontworpen om ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk veilig en aangenaam in hun eigen omgeving te leven, met volledige regie en autonomie, ondersteund door moderne technologie. We hanteren het principe ‘regionaal wat noodzakelijk is en lokaal wat mogelijk is’.”

Zelf, thuis en digitaal

De transitieagenda is opgebouwd rond de kernthema’s ‘zelf tenzij, thuis tenzij en digitaal tenzij’. Het doel is om de best practices optimaal te benutten, van elkaar te leren en grensoverschrijdend samen te werken. Samen bundelen ze hun krachten om toegankelijke ouderenzorg in de regio te waarborgen.

Eigen regie en autonomie

De initiatiefnemers zeggen dat het akkoord een positieve verschuiving in de ouderenzorg in de regio belooft. Ook illustreert het naar eigen zeggen de vastbeslotenheid van de vvt-organisaties om te blijven investeren in kwaliteit van leven van ouderen. Samen willen ze een toekomst waar ouderen de zorg en ondersteuning krijgen die ze verdienen, met behoud van hun regie en autonomie. Regionale samenwerking en innovatie staan centraal in deze transitieagenda.