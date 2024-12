‘Cordaan stuurde directeuren weg na misstanden in verpleeghuis’

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft onlangs ingegrepen na meldingen over misstanden in een verpleeghuis van Cordaan. De organisatie besloot daarop de verantwoordelijke directie weg te sturen. Dat meldt de Volkskrant .

Medewerkers en naasten van cliënten noemen de omstandigheden in het Ottho Heldring-huis ‘mensonterend’. De Volkskrant sprak met vier medewerkers en zes familieleden. Eén van de familieleden vertelt dat haar vader geregeld urenlang in zijn ontlasting en urine lag, dat hij meermaals 24 uur in zijn tentbed werd opgesloten omdat er onvoldoende personeel was om hem eruit te halen. Soms kreeg hij volgens haar zonder aanleiding kalmerende middelen.

De medewerkers vertelden dat tientallen dementerenden en ouderen in het verpleeghuis al zeker een jaar ernstig werden verwaarloosd. Door een brandbrief van het personeel wist de directie hier al sinds januari van.

Melding bij de inspectie

Eén van de familieleden doet uiteindelijk in november van dit jaar een melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ten minste drie zorgverleners melden zich ook. De inspectie neemt hun klachten zo serieus dat ze Cordaan ter verantwoording roept en vragen stelt. Cordaan dwingt vervolgens de tweekoppige directie die verantwoordelijk is voor zeventien verpleeghuizen in stilte om op te stappen, aldus de Volkskrant.

Onderbezetting

Bestuursvoorzitter Ronald Schmidt erkent in de krant dat op de Ottho Heldring situaties waren die hij ‘ongewenst’ en ‘onverantwoord’ vindt. Hij zegt dat hij sinds januari weet dat zaken ‘niet goed’ gaan en dat hij sinds de zomer investeert in een ‘stabiel management’ en meer scholing.

In de verhalen van medewerkers wordt onderbezetting genoemd als oorzaak van de misstanden. Vaak zou niet-gediplomeerd personeel op groepen met zware cliënten staan. De bestuurder bevestigt dit niet. “Ik weet niet of dat zo is”, zegt Schmidt. “Ik weet wel dat het met dezelfde bezetting op andere locaties te doen is. Ik vind het ook niet zo raar dat gastvrouwen toezicht houden.”

Volgens geïnterviewden in de krant worden er sinds de inspectiemeldingen meer flexwerkers en uitzendkrachten zijn.