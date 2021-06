Greetje de Grooth en Frank van Lee treden per 1 juli 2021 toe tot de raad van toezicht van Cordaan.

De Grooth is opgeleid als cardioloog. Momenteel richt ze zich als Hoofd strategische programma’s bij het directoraat Kwaliteit en Veiligheid van het LUMC op zorgvernieuwing en innovatie, zoals waardegedreven zorg. Binnen de raad van toezicht wordt ze lid van de commissie Kwaliteit & Veiligheid.

Financiën en vastgoed

Frank van der Lee zijn expertises liggen op het gebied van financiën, organisatie-inrichting en governance. Hij gaat deel uitmaken van de commissie financiën en vastgoed. Van der Lee geeft als partner bij BDO Advisory leiding aan de publieke sectorpraktijk en is voorzitter van de BDO Branchegroep Zorg. Daarvoor heeft hij als accountant jarenlange ervaring opgedaan met de controle van vele zorginstellingen en is hij werkzaam geweest voor Shell. Daarnaast heeft hij ervaring als toezichthouder in de VVT en GGZ-sector.