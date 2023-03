CPB: Kabinet bezuinigde sluipenderwijs 1,6 miljard op ouderenzorg

Onder grote publieke druk trok het kabinet in 2017 extra geld uit voor de ouderenzorg. Maar daarvan is door forse bezuinigingen 60 procent geschrapt en de zorg is per saldo nauwelijks verbeterd, schrijft Trouw op basis van economische berekeningen waar het Centraal Planbureau (CPB) deze week mee kwam. Het planbureau doorzocht alle kabinetsmaatregelen voor de ouderenzorg, om deze door te kunnen rekenen. Daarbij stuitte het op bezuinigingen, terwijl het regeerakkoord daarover niets vermeldt.

Volgens het CPB blijft er door alle maatregelen van de eerder beloofde 2,7 miljard jaarlijks nog maar 1,1 miljard euro over om ouderen betere zorg te bieden. Zo ging er een miljard verloren aan efficiencykortingen, om de verpleeg- en verzorgingshuizen te dwingen tot efficiënter werken. Dat de ouderenzorg inderdaad efficiënter kan werken, vindt het CPB onwaarschijnlijk, zo uitgeknepen is de sector inmiddels.

Minder zorg

Dat er minder geld geïnvesteerd wordt, heeft gevolgen, stelt het CPB: er is minder zorg beschikbaar dan in 2017 is beoogd, de kwaliteit van de zorg ligt lager en er zijn minder zorgmedewerkers. In 2017 was het streven juist 40 procent méér handen aan het bed. (ANP)