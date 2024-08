Curatoren failliet Co-Med verwachten over twee tot drie weken duidelijkheid

Zowel voor de door de zorgverzekeraars ingestelde tijdelijke noodoplossing zijn de dossiers toegankelijk als de nieuwe huisartsen naar wie de patiënten van Co-Med zijn overgestapt. Een woordvoerder wil benadrukken dat de curatoren van Co-Med ook niet onderhandelen over de vrijgave van patiëntendossiers. “Patiëntendossiers zijn wat de curatoren betreft geen handelswaar.”

Totaaloplossing

Er zijn diverse potentiële kopers voor de huisartsenpraktijken van Co-Med. Sommige potentiële kopers bieden een totaaloplossing voor de resterende praktijken. Anderen hebben belangstelling voor één of enkele praktijken.

De curatoren zeggen net als de zorgverzekeraars te streven naar een oplossing voor iedere praktijk. “Bij voorkeur met een partij die een oplossing biedt voor alle praktijken.”

Maatschappelijke en financiële belangen

Het hele overnametraject kan weken tot maanden duren, bijvoorbeeld omdat de potentiële koper nog geen beoogde praktijkopvolger heeft. Ook kan het zijn dat een opvolger pas over enkele maanden beschikbaar is, of is er goedkeuring vereist van de Nza.

De gesprekken met partijen gaan onder meer over hoeveel tijd de overnemende partij nodig heeft en wat zij willen overnemen uit de boedel van Co-Med en wat zij bereid zijn te betalen. De curatoren zeggen “maatschappelijke en financiële belangen” mee te wegen.

Zorgverzekeraars

Vorige week meldden de zorgverzekeraars dat ze onderhandelen met de curatoren van Co-Med over een financiële vergoeding. Doel hiervan is dat er een snelle vaste oplossing kan komen voor patiënten met zo min mogelijk administratie voor de huisartsen.

“Als de zorgverzekeraars niet instemmen met een bepaalde financiële compensatie die curatoren verlangen, is het onzeker hoe lang het zal duren voordat er een permanente oplossing voor de patiënten is gevonden”, lieten de zorgverzekeraars weten bij monde van VGZ en CZ. Zij benadrukken dat dit een groot risico is in het kader van de zorgplicht.