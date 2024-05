CWZ leert patiënten zorghandelingen en digitale vaardigheden aan

Medici en verpleegkundigen in het Nijmeegse ziekenhuis constateren regelmatig dat patiënten meer kunnen dan ze zelf denken. Daarnaast blijkt uit onderzoek van het CWZ en de ervaringen van MUMC+ dat patiënten en hun naasten een groter aandeel in de eigen zorg willen hebben, zolang ze weten wat ze moeten doen en zich veilig voelen om deze handelingen uit te voeren.

Verpleegkundige handelingen

“De andere reden is dat we er niet aan ontkomen om de zorg anders in te gaan richten, om aan de vraag te kunnen blijven voldoen”, vertelt longarts en medisch manager transmurale zorg Jürgen Hölters. “Het aantal kwetsbare ouderen dat veel zorg nodig heeft, neemt toe en blijft toenemen. We moeten dus anders naar zorg en gezondheid gaan kijken.” Daarvoor heeft CWZ met zorgpartners het regionale transformatieplan ‘Een ziekenhuis zonder muren’ gemaakt.

De op 15 mei geopende afdeling Zelfzorg Thuis vormt een onderdeel van het regioplan. De afdeling start met het aanleren van verpleegkundige handelingen zoals zelf steunkousen aandoen of zelf injecties zetten onder de huid of in een spier. Ook leren patiënten die een infuus mee naar huis krijgen om zelf de elastomeer bolletjes met medicatie te vervangen. In de loop van de tijd gaan er meer verpleegkundige handelingen bij komen.

Digitale ondersteuning

Daarnaast geeft de afdeling centrale instructies over het omgaan met deze digitale ondersteuningsmiddelen; zoals het inloggen in het zorgdossier en het omgaan met apps die informatie bieden of het ziekte- of herstelproces monitoren. Daarnaast gaat de afdeling groepsvoorlichting geven en educatieprogramma’s opzetten voor mensen met een chronische ziekte, waarin zij informatie krijgen en gezondheidsvaardigheden leren.