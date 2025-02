CWZ gaat software van Axians gebruiken om systemen te stroomlijnen

“We waren op zoek naar een ERP-oplossing die onze inkoop, logistieke en financiële processen kan ondersteunen op een toekomstbestendig platform”, licht Jos Wannet, lid raad van bestuur van het Nijmeegse ziekenhuis, toe. “Een geïntegreerde oplossing die rekening houdt met de enorme dynamiek in de zorg en de specifieke regels en processen waar we mee te maken hebben. Zorg ERP, dat specifiek voor de zorg is ontwikkeld, voldoet hier aan.”

Zorg ERP is een Microsoft-oplossing die beschikbaar is in de cloud en volledig ondersteunt bij een geïntegreerde bedrijfsvoering. Daarnaast biedt deze oplossing het gebruik van AI en andere innovatieve diensten.