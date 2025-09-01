Skipr

Thema: Ziekenhuiszorg
CWZ in conflict met artsen na wegsturen cardiologen

,

Afgelopen mei stopte het Nijmeegse Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) met de maatschap cardiologie. Het ziekenhuis verwijt de cardiologen te veel op geld gericht te zijn, wachtlijsten te veroorzaken, ontvankelijk te zijn voor gunstbetoon van de industrie en maar zijdelings bezig te zijn met goede patiëntenzorg.

De afgelopen maanden reconstrueerde Follow the Money (FTM) het conflict in het Nijmeegse topklinische ziekenhuis. Daaruit blijkt dat de cardiologen inderdaad veel verdienen, maar dat voor de andere aantijgingen overtuigend bewijs ontbreekt. De zaak wordt op 9 september behandeld door een arbitragecommissie van het Scheidsgerecht.

Munitie verzamelen

Om het contract met de vijf cardiologen te kunnen verscheuren, moest het ziekenhuis munitie verzamelen tegen de maatschap, blijkt uit een escalatieplan. “Hierna raakte de raad van bestuur in een doelredenering verzeild.” Het bestuur verwijt de cardiologen dat zij hun eigen belangen boven die van de patiënt stellen. De raad van bestuur nam intussen zelf beslissingen die bijdroegen aan langere wachtlijsten. Dit bleef voor patiënten grotendeels buiten beeld.

Vernietigend onderzoek

Een onderzoek dat de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) in opdracht van het ziekenhuisbestuur maakte, blijkt uiteindelijk vernietigend voor de cardiologen. FTM schrijft dat de cardiologen protesteren tegen het onderzoek: tegen de opzet, de vraagstelling, de uitvoering en de conclusies. Hoe de onderzoekers precies tot hun eindoordeel komen, blijft vaag. Iets is een bevinding als twee of meer geïnterviewden dit apart van elkaar of in een groepsgesprek hebben gemeld. Zo bezien zouden de opvattingen van het bestuur altijd gelden als een bevinding, omdat ze allebei met de onderzoekers hebben gesproken.

Overeenkomst opgezegd

Met instemming van de ondernemingsraad, cliëntenraad en de verpleegkundige en medische staf zegde de raad van bestuur op 15 mei de overeenkomst met de maatschap op. De artsen tekenden vervolgens beroep aan bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

Follow the Money

Follow the Money kreeg inzage in een groot aantal interne documenten en sprak met betrokkenen. Zowel de raad van bestuur als de cardiologen weigerden een interview.

Meer over:Medisch specialistenZiekenhuizen

