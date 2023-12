CZ: patiënten met overgewicht krijgen te snel ‘afvalmedicijn’

Patiënten met zwaar overgewicht krijgen geregeld medicijnen voorgeschreven om af te vallen, terwijl ze geen verplichte cursus hebben gevolgd om gezonder te gaan leven. Zorgverzekeraar CZ is het met deze praktijk niet eens en trekt na een analyse aan de bel, meldt het AD.

Zestig procent van de patiënten die Saxenda gebruiken, een afvalmedicijn, heeft niet eerst zijn of haar leefstijl aangepast. Dat is wel een voorwaarde om het middel te krijgen. Saxenda wordt sinds april 2022 vergoed vanuit de basisverzekering. Omdat er direct een stormloop op kwam, is het sinds 1 juli 2022 verplicht om eerst een jaar een leefstijlprogramma te volgen.

Bijwerkingen

Een uitgebreide analyse van zorgverzekeraar CZ laat zien dat dat laatste lang niet altijd gebeurt. “We willen mensen geen medicijnen onthouden, maar deze middelen zijn ondersteunend aan het aanpassen van de leefstijl. Het is een geneesmiddel met bijwerkingen. Bovendien stijgen de kosten zo hard dat het andere zorg gaat verdrukken”, zegt Mariëlle Manders, adviserend apotheker van CZ. (ANP)