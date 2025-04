D66 wil euthanasie uit strafrecht en meer mogelijkheden bij dementie

Mensen met dementie moeten een betere toegang krijgen tot euthanasie, vindt D66. Nu komen dementerenden “te vaak” niet in aanmerking voor een vrijwillige levensbeëindiging, omdat ze een verzoek daartoe niet meer goed kunnen uiten of niet meer kunnen herhalen. Artsen zijn terughoudend bij dementerenden, omdat ze vrezen dat ze worden vervolgd als ze niet aan alle zorgvuldigheidseisen voldoen. D66 wil euthanasie daarom uit het Wetboek van Strafrecht halen en bereidt daarover een initiatiefwetsvoorstel voor, meldt de partij woensdag.

“Veel Nederlanders krijgen te maken met dementie en dat brengt heel veel verdriet met zich mee. Niet alleen voor mensen met dementie, maar ook voor hun naasten. De ziekte leidt tot stressvolle en hartverscheurende situaties, waar mensen niet voor hebben gekozen”, aldus D66-leider Rob Jetten. Naar schatting 300.000 mensen in Nederland hebben dementie en mogelijk stijgt dit aantal tot een half miljoen in 2040.

Wilsonbekwaamheid

Sinds 2002 mogen artsen in Nederland euthanasie toepassen bij mensen die daar vrijwillig en bewust een verzoek toe indienen en als er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Bij mensen met dementie mag dat ook, maar als de ziekte al gevorderd is, neemt het denkvermogen af en de wilsonbekwaamheid toe. Artsen ervaren dan een drempel, omdat het lijden niet goed is vast te stellen en een eerder vastgelegde wens voor euthanasie niet wordt herbevestigd.

Uit het strafrecht

De sociaal-liberalen willen daarom euthanasie uit het strafrecht halen. Artsen die onzorgvuldig te werk gaan, zouden via het tuchtrecht moeten worden beoordeeld. Zoals dat ook bij andere medische fouten het geval is. Volgens D66 is het niet voldoende om alleen de zorgvuldigheidseisen iets te wijzigen voor mensen met dementie, omdat dit dan toch multi-interpretabel blijft, zegt Kamerlid Wieke Paulusma.

Betere zorg

Daarnaast wil D66 ook dat de zorg bij dementie beter wordt. Zo moet iedereen na deze diagnose binnen drie maanden een gesprek met de huisarts hebben over hun ziekteverloop en wensen. Ook moeten ze een casemanager krijgen. Artsen zouden meer kennis moeten kunnen opbouwen over complexe verzoeken tot levensbeëindiging, zoals bij dementie. (ANP)