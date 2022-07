D66: Oekraïense psycholoog moet landgenoot in Nederland kunnen behandelen

Het moet makkelijker worden voor Oekraïense psychologen die naar Nederland zijn gekomen om hun eveneens gevluchte landgenoten in geestelijke nood te helpen. Dat is op dit moment door regelgeving lastig, terwijl er in de opvanglocaties wel vraag naar hulp is. D66 wil daarom dat het kabinet de regels verandert.

“We kunnen de kennis en kunde van Oekraïense psychologen goed gebruiken om landgenoten in hun eigen taal te helpen. Laten we dat mogelijk maken”, zegt D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt. Zij dient donderdag een motie in die dat mogelijk moet maken. Ze zegt hiervoor een meerderheid in de Kamer achter zich te hebben.

Training

Volgens Podt kunnen Oekraïense psychologen hier worden getraind of werken onder toezicht van Nederlandse collega’s. Een voordeel is ook dat de ggz dan niet verder wordt belast. De geestelijke gezondheidszorg kampt al met lange wachtlijsten. Er zijn al wel gevluchte Oekraïense psychologen aan de slag om gevluchte landgenoten met oorlogstrauma’s te helpen. Zij krijgen daarvoor trainingen van bedrijven gespecialiseerd in traumazorg. Die bedrijven hebben aangegeven dat er meer moet worden gedaan om Oekraïense psychologen te laten werken. (ANP)