D66-programma enige dat zorguitgaven verlaagt

,

D66 wil de komende jaren fors minder geld uitgeven aan. Dat staat in de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s die het Centraal Planbureau (CPB) vrijdag heeft gepubliceerd.

De zorguitgaven zijn bij de meeste van de tien partijen die hun programma lieten doorrekenen lager dan zonder nieuwe plannen. Desondanks blijven de zorgkosten van de overheid bij alle partijen stijgen.

Zelf meer betalen

Bij D66 gaat over vijf jaar 7,3 miljard euro minder naar zorg, een relatief groot bedrag vergeleken met de andere partijen. Mensen moeten zelf meer meebetalen aan zorg die ze gebruiken, deels op basis van hoeveel ze bezitten of verdienen. Nieuwe behandelmethoden komen niet zomaar meer in het basispakket.

Totala uitgeven

D66 laat de totale overheidsuitgaven in 2030 wel stijgen met 49,4 miljard euro ten opzichte van 2026. Zonder ingrijpen zouden de overheidsuitgaven met 30,4 miljard euro stijgen, een verschil van 19 miljard. (ANP/Skipr)

