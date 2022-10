Databedrijf LOGEX staat open voor investeringen

Data- en adviesbedrijf LOGEX staat open voor investeringen en partners, laat Philipp Jan Flach, ceo van LOGEX, weten in een reactie op een artikel van het Financieele Dagblad waarin wordt geschreven over een mogelijke verkoop. Flach ontkent dat LOGEX nu al te koop staat.

“LOGEX staat niet te koop”, aldus Flach. “Onze ambities zijn groot, wij willen een leidende speler in Europa zijn, zodat wij data kunnen vertalen naar betere zorg in heel Europa. Wij staan open voor investeringen en partners die ons kunnen helpen bij het verwezenlijken van onze internationale groei-ambitie. Dat betekent niet dat wij de Nederlandse markt uit het oog verliezen. Wij zijn en blijven een Nederlandse organisatie met hoofdkantoor in Amsterdam.”

Etalage

Volgens het FD komt het bedrijf wel in de etalage te staan en is zakenbank Jefferies al ingehuurd om de verkoop te begeleiden. Het bedrijf, dat 90 procent van de Nederlandse ziekenhuizen als klant telt, moet meer dan 200 miljoen euro opbrengen, vertellen anonieme bronnen aan de zakenkrant.

Eigenaren

LOGEX is onder meer in handen van de vier oprichters, waarvan drie nog betrokken zijn bij het bedrijf. Ook de Zweedse investeringsmaatschappij Summa Euity heeft een belang. Verder hebben de oprichters van twee door LOGEX overgenomen partijen, MRDM en Coins, aandelen in het bedrijf.

Medische handelingen

Het concern verzamelt data over medische handelingen en analyseert die. Op basis van deze gegevens worden adviezen verstrekt aan ziekenhuizen en medisch specialisten. Volgens informatie op de eigen site ondersteunt het bedrijf voor 100 miljard euro aan financieringsbesluiten en maken 700 zorgaanbieders in tien landen gebruik van de diensten van LOGEX.