Algoritmes verbeteren aanrijtijden van ambulances

Het systeem is ontwikkeld door Stokhos, dat is ontstaan vanuit een onderzoeksproject van de Technische Universiteit Delft en het Centrum voor Wiskunde en Informatica. De doelstelling van het project was het verbeteren van de performance van het ambulancesysteem door gebruik van algoritmes.

Allocatie

De centralist op de meldkamer heeft een aantal taken: het inschatten van de urgentie, het sturen van de juiste auto, ondersteunen van de persoon die de melding doet en allocatie van ambulances over een regio zodat toekomstige incidenten zo snel mogelijk aangereden kunnen worden. Een veiligheidsregio kent verschillende standplaatsen en de centralist geeft aan de chauffeur aan waar hij moet gaan staan.

Schaakcomputer

Er is veel tijd besteed aan het juist tunen van het algoritme. Bovendien zijn er in het dagelijks managen van het responssysteem steeds regionale elementen die in het algoritme zijn opgenomen.

Vincent van den Brekel, directeur van Stokhos: “Eigenlijk is het systeem vergelijkbaar met een schaakcomputer. Steeds weer rekenen we uit wat de optimale zet (locatie) is, anticiperend op de zet van de tegenstander (het aanstaande, nog onbekende incident) en de status van onze eigen stukken. De centralist heeft hiermee dus een veel betere tool om zijn beschikbare middelen optimaal in te zetten.”

Sneller reageren

Het systeem is inmiddels al door vier Regionale Ambulance Voorzieningen aangeschaft. Van den Brekel geeft aan dat de resultaten in die veiligheidsregio’s positief zijn. De centralist kan zijn werk beter doen en het welzijn van de patiënt verbetert omdat de nooddienst sneller kan reageren.

CbusineZ wil toewerken naar een landelijk dekkende inzet van het systeem.