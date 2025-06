David Baden wint prijs voor samenwerking met huisartsen

SEH-arts David Baden wint de VeranderRing 2025. Hij krijgt de prijs van huisartsencomité Help De Huisarts Vooruit voor zijn ‘buitengewone inzet’ voor de samenwerking met de eerste lijn.

Dinsdag 10 juni kreeg Baden, SEH-arts en medisch manager bij het Diakonessenhuis, de troffee overhandigd. “De VeranderRing staat symbool voor hoe we op elkaars schouders staan, voor het continuüm van onderlinge samenwerking, de schakels van de zorgketen en ook de hoepels waar we soms samen doorheen moeten”, aldus Help De Huisarts Vooruit.

Ketenzorg

Het initiatief roemt Baden om zijn open houding en luisterbereidheid en om zijn inzet voor professionele autonomie en continuïteit als kernwaarde van de huisartsenzorg. “Baden komt actief op voor het verbeteren van de samenwerking tussen huisartsenpost en spoedeisende hulp en werkt mee aan regionale ketenzorginitiatieven.”

Daarnaast heeft Baden volgens het huisartsencomité een integrale visie op zorg. “Door de zorg in zijn geheel als keten te benaderen, weet hij partijen dichter bij elkaar te brengen. Zo ontstaan er integrale oplossingen waar zowel patiënt als professional van profiteren.” Vorig jaar ontving Heleen de Wit, internist in het St. Jansdal, de bokaal voor haar inspanningen in de eerstelijnszorg.