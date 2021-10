De Nederlandse Farmaceutische Zorggroep jubileert

Interessant voor u

Hare Majesteit Koningin Máxima zal 17 november 2021 het Amphia ziekenhuis in Breda (her)openen. Dan is de nieuwbouw aan de vestiging in Molengracht, waar sinds 2016 aan gewerkt is, helemaal af.

Rigide capaciteit

Ergens rond het jaar 2000 leerde ik enigszins bij toeval Gert Meder kennen, de baas van Rhön Klinikum. Een beursgenoteerd ziekenhuisconcern, met op dat moment een stuk of 25 ziekenhuizen verspreid over Duitsland. Hij vroeg mij hoeveel ziekenhuisbedden er in Nederland per inwoner waren. En wat de gemiddelde ligduur was. Ik had geen flauw idee – ik zou pas later in de zorg gaan werken. Meder begon mij te vertellen dat er in Duitsland veel te veel capaciteit was, het kon allemaal veel doelmatiger. En dat kon door, letterlijk, heilige ziekenhuisjes te slopen en om te bouwen tot moderne ‘Teleportal-Klinieken’.