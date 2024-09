De Nederlandse ggz: Regeerprogramma biedt perspectief

De Nederlandse ggz ziet in het nieuwe regeerprogramma positieve ontwikkelingen, zoals voornemens voor verbreding van IZA, voortzetting van de Hervormingsagenda Jeugd en aandacht voor mentale gezondheid. Toch blijft de branchevereniging voorzichtig: “Nog niet duidelijk is of het kabinet deze plannen voldoende financieel gaat ondersteunen.”