De Wever meldt datalek

Door een datalek bij een mondzorgorganisatie waarmee De Wever samenwerkt, is er toegang verkregen tot persoonsgegevens van bewoners en cliënten van De Wever. Dat meldt een woordvoerder van de Tilburgse vvt-organisatie aan Omroep Brabant.

Het datalek ontstond bij de mondzorgorganisatie met een kopie van oude data die nog aanwezig was op de server van de leverancier. “Die situatie bestaat inmiddels niet meer. Deze oude data zijn van deze server verwijderd”, meldt de woordvoerder aan Omroep Brabant.

Alert blijven

Door het datalek is er toegang verkregen tot namen, geboortedata, burgerservicenummers en gegevens over tandheelkundige behandelingen van zo’n tweehonderd bewoners over twaalf De Wever-locaties tussen 2014 en medio 2023. De Wever heeft de betreffende bewoners en naasten geïnformeerd.

Het datalek is bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de politie gemeld. Omroep Brabant meldt dat het bestuur maatregelen heeft genomen. De Wever heeft geen aanwijzingen dat de gegevens van de bewoners zijn misbruikt, maar adviseert bewoners en cliënten wel om alert te blijven op onverwachte telefoontjes, e-mails of sms-berichten waarin om persoonlijke gegevens wordt gevraagd.