Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

De Wever meldt datalek

,

Door een datalek bij een mondzorgorganisatie waarmee De Wever samenwerkt, is er toegang verkregen tot persoonsgegevens van bewoners en cliënten van De Wever. Dat meldt een woordvoerder van de Tilburgse vvt-organisatie aan Omroep Brabant.

Het datalek ontstond bij de mondzorgorganisatie met een kopie van oude data die nog aanwezig was op de server van de leverancier. “Die situatie bestaat inmiddels niet meer. Deze oude data zijn van deze server verwijderd”, meldt de woordvoerder aan Omroep Brabant.

Alert blijven

Door het datalek is er toegang verkregen tot namen, geboortedata, burgerservicenummers en gegevens over tandheelkundige behandelingen van zo’n tweehonderd bewoners over twaalf De Wever-locaties tussen 2014 en medio 2023. De Wever heeft de betreffende bewoners en naasten geïnformeerd.

Het datalek is bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de politie gemeld. Omroep Brabant meldt dat het bestuur maatregelen heeft genomen. De Wever heeft geen aanwijzingen dat de gegevens van de bewoners zijn misbruikt, maar adviseert bewoners en cliënten wel om alert te blijven op onverwachte telefoontjes, e-mails of sms-berichten waarin om persoonlijke gegevens wordt gevraagd.

Reageer op dit artikel
Meer over:IctOuderenzorgTechnologie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

16:18 De Wever meldt datalek
21 jan 2026 Europese regels vertragen databeschikbaarheid
20 jan 2026 Amsterdam UMC benoemt CEIO
6 jan 2026 Catharina Ziekenhuis en Medtronic verlengen partnerschap opnieuw
27 nov 2025 HMC zet AI in om 'no shows' terug te dringen

Interessant voor u

148 CumuluZ zet eerste stappen naar databeschikbaarheid in de zorg

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties