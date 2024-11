Debat eerstelijnszorg stelt teleur; excuus minister Agema: ‘Ik ben hier nieuw’

Ook staatssecretaris Maeijer wees op dat voor haar “hier alles nieuw is”. Intussen zakte het vier uur durende Kamerdebat over de eerstelijnszorg in drijfzand weg.

Eerstelijnszorg

Problemen te over in de eerstelijnszorg: steeds meer mensen kunnen geen huisarts krijgen, fysiotherapeuten moeten het doen met tarieven ver onder de kostprijs, huisartsen kunnen de huisvesting met meer betalen. In de hun toebedeelde vier minuten spreektijd konden de Kamerleden niet alle 22 agendapunten afwerken. Belangrijke aandachtspunten bleken: private equity, commerciële ketens in de zorg, tarieven fysiotherapie, huisartsenzorg, mondzorg.

Niets nieuws

Maar minister Agema had er geen zin in. Terwijl meerdere Kamerleden, zowel van de oppositie als van de PPV en VVD, steeds geïrriteerder raakten, bleef de minister stoïcijns herhalen wat iedereen al wist. Omdat het beleid is wat haar voorgangers hebben ingezet en wat als zodanig in talloze Kamerbrieven is beschreven. “Ik hoor niets anders dan wat ik ook al in haar brief heb gelezen. Terwijl wij allemaal die brief onvoldoende urgentie vinden uitstralen. De minister zet geen nieuwe stappen”, verzuchtte Mirjam Bikker van de ChristenUnie.

De minister varieerde op het thema: “Hier mag ik mij als minister niet in mengen”, “Ik wacht de resultaten van het onderzoek af”, “Ik ga op werkbezoek”, of “Ik neem dit op in het wetsvoorstel dat in ontwikkeling is.”

‘Ik zit hier net’

Het lukte de Kamer niet om de minister concrete toezeggingen te ontlokken. Op momenten dat de Kamerleden meer aandrongen op helderheid, kwam Agema steeds met allerhande losse praktijkvoorbeelden die het staande beleid zouden moeten illustreren. Eigen initiatieven waar de Kamer, niet voor het eerst in een debat, om vroeg, bleven uit.

“Ik hoor geen eigen suggesties van de minister. Telkens moeten initiatieven uit de Kamer komen”, zei Julian Bushoff van de GroenLinks/PvdA. Agema excuseerde zich: “Ik zit nog maar een paar maanden op deze post. Geef mij even de tijd.” Een half uurtje schorsing later herinnerde zij zich “heel veel van de ideeën die ik als Kamerlid heb mogen uiten, nu mag uitvoeren” waarmee zij dus eigenlijk nu als minister haar eigen beleid uitvoert.

Fysiotherapeuten

Staatssecretaris Maijer, die zich er weliswaar ook op beriep ‘nieuw’ te zijn, deed aan het eind van het debat toch nog een kleine toezegging. Zij is bereid om de NZa te vragen minimumtarieven aan te houden in de fysiotherapie, als de Kamer dat wil. Ze moet dan wel eerst… een breder onderzoek laten doen. Ter onderbouwing van haar verzoek aan de NZa.

Januari 2025

Harmen Krul van het CDA, die uitriep nu al vijf keer om een tijdstip had gevraagd waarop de Kamer antwoord zou gaan krijgen op de gestelde vragen, kreeg uiteindelijk een toezegging: in januari 2025. En dat bleek meteen de favoriete uitsteldeadline. In januari 2025 zal alles duidelijk worden. Het nieuwe zal er dan toch wel eens af zijn.