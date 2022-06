Deel huisartspersoneel ziet gevaar voor patiënten door werkdruk

De veiligheid van patiënten komt in de huisartsenzorg regelmatig of vaak in gevaar, zo menen vier op de tien leden van verschillende beroepsverenigingen. Ondersteunend personeel in de huisartsenzorg heeft te veel administratie te verwerken, zo komt verder naar voren uit de enquête. Ook krijgen medewerkers grote aantallen telefoontjes en ervaren ze een “enorme regeldruk”.

De beroepsverenigingen voor onder meer doktersassistenten, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en praktijkmanagers delen de resultaten van een enquête die door 2188 leden werd ingevuld.

Wachtrij voor spoedlijn

Een voorbeeld van het in gevaar komen van de patiëntveiligheid is volgens een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) iemand die de spoedlijn van de huisarts belt maar in de wachtrij komt. “We worden heel veel gebeld door mensen die niet echt spoed hebben, maar toch het spoednummer bellen.” Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die op vakantie gaan en voor die tijd hun medicatie in huis willen hebben. Mensen met een echt spoedgeval belanden dan in de wachtrij.

Dikke teen

Sowieso merken huisartsen en huisartsenposten volgens de NVDA-woordvoerder dat mensen “steeds meer 24 uur per dag antwoord willen op hun vraag. Ik heb een dikke teen, maar het is avond: dan bel ik de spoedlijn.” Vorig jaar riepen de huisartsenposten ook al eens op alleen te bellen in geval van echte spoed, omdat de wachttijden bij huisartsenposten opliepen.

Uitgestelde zorg

Door onder meer bezuinigen, vergrijzing en de in coronatijd uitgestelde zorg is de huisartsenzorg “steeds meer het aanspreekpunt voor alle problemen”, schrijven de verenigingen voor ondersteunend personeel nu. Ze voeren op 1 juli actie samen met huisartsen voor een lagere werkdruk. (ANP)