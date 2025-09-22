Skipr

Deel jongeren overweegt stamceldonatie bij ontvangst brief

,

40 procent van de jongeren van 18 tot en met 25 jaar wil over stamceldonatie nadenken en daarover een besluit nemen als ze daar persoonlijk een brief over krijgen.

Zo’n brief is het belangrijkste middel om de daling in het aandeel jonge stamceldonoren tegen te gaan. Dat concludeert Stichting Matchis, de organisatie die zich bezighoudt met het werven, voorlichten en begeleiden van stamceldonoren, en hier onderzoek naar liet doen.

De daling in het aantal jonge donoren komt volgens Matchis door toenemende privacyregels, weinig vertrouwen in e-mailberichten en de overvloed aan informatie online en op sociale media. Een woordvoerder van de stichting noemt het ‘hoge’ percentage dat via een persoonlijke brief wel over donatie wil nadenken ‘verrassend’. Maar de oplossing geeft ook een uitdaging, omdat de stichting niet beschikt over adresgegevens van jongeren.

Jongeren hard nodig

Directeur Jaap Dijkman kijkt ‘niet rooskleurig’ naar de toekomst: “Het aandeel jongeren in het donorbestand zal de komende jaren fors dalen en juist de groep van 18-35 jaar is het hardst nodig.”

In de Week van de Stamceldonor, die maandag van start gaat, vraagt de organisatie aandacht voor het belang van stamceldonatie. Zo ontvangen 170.000 jongeren een e-mail met een oproep om donor te worden, laat Stichting Matchis weten. (ANP)

Meer over:TechnologieVolksgezondheid

