Defensie-arts vecht onverwacht ontslag aan bij MMC

Het Máxima Medisch Centrum (MMC) heeft een arts ontslagen die ook werkte voor Defensie. De arts vecht zijn ontslag aan bij de rechtbank. Hij eist een schadevergoeding van 125.000 euro en herstel van zijn naam.

Dat blijkt uit berichtgeving van ED.nl. De advocaat van het MMC vertelt tijdens de zitting over de tekortkomingen van de arts die als een rode draad door zijn tienjarige loopbaan lopen. Er is ook een anonieme klacht, waarna een onderzoekscommissie met twee externe deskundigen concludeerde dat de vakbekwaamheid van de arts tekortschiet.

De arts is door Defensie gedetacheerd bij het MMC om zijn vaardigheden op peil te houden. Defensie heeft sinds 2000 relaties met ziekenhuizen. Sinds 2022 zijn het de huidige veertien relatieziekenhuizen.

Niet verwacht

De arts zegt dat er een verbetertraject was gestart en dat hij totaal niet had verwacht dat hij ontslagen zou worden. Dat traject is nooit op gang gekomen. De rechter maakt zich zorgen over de patiëntveiligheid en vraagt zich af waarom er geen ontwikkelplan is als duidelijk wordt dat iemand niet goed functioneert.

Op aanraden van de rechter gaan de partijen nog een keer met elkaar in gesprek.

Lees ook op Zorgvisie: Welke chirurg mag bij defensie werken? en: Eringa: ‘Bij defensie weten ze wanneer de discussie stopt – daar kunnen ziekenhuizen van leren’