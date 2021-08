Dementiestrategie VWS leidt nog niet tot zinvolle daginvulling

Nog niet de helft van de thuiswonende mensen met dementie maakt gebruik van zinvolle dagactiviteiten vanuit de Wmo. De doelstelling van 80 procent uit de ‘Nationale Dementiestrategie’ is nog vrijwel nergens realiteit. Ook worstelen aanbieders van ontmoetingscentra en Odensehuizen nog structureel met de financiën, stelt Movisie in een recent rapport .

Zinvolle activiteiten

Movisie, een landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken, deed op verzoek van VWS onderzoek via een vragenlijst naar ontmoetingsmogelijkheden en zinvolle dagactiviteiten voor mensen met dementie en hun naasten. Dit onder meer naar aanleiding van de volgende doelstelling uit de Nationale Dementie Strategie van VWS. Daarin staat beschreven dat in 2030 80 procent van de thuiswonende mensen met dementie toegang moet hebben tot een ontmoetingscentrum in de nabijheid van hun eigen woning. In zo’n ontmoetingscentra of Odensehuis moeten dan zinvolle activiteiten zijn.

Dementerenden

In meer dan de helft van de gemeenten maakt nog geen 50 procent van de mensen met dementie gebruik van zinvolle dagactiviteiten vanuit de Wmo. De 80 procent uit de Nationale Dementie Strategie is nog vrijwel nergens realiteit. Het liefst willen gemeenten dat de wensen en behoeften van mensen met dementie leiden zijn in het aanbod van zinvolle dagactiviteiten. Maar momenteel redeneren veel gemeenten nog vanuit aanbod.

Samenvoegen

Gemeenten zien volgens Movisie vooral kansen in het samenvoegen en door ontwikkelen van aanbod. Ze willen de voorzieningen die er al zijn beter benutten. Ook willen de gemeenten maatwerkvoorzieningen breder toegankelijk maken. Je kunt denken aan verbreden van het belevingsgerichte aanbod zoals bioscopen, musea, natuurcentra etc. maar ook aan doe-gerichte activiteiten zoals het zelf samenstellen van een menu. Vanwege corona wordt er ook gesproken over de mogelijkheden voor digitale dagbesteding.

Lokale initiatieven

Vooral lokale initiatieven zijn belangrijk om de ouderen laagdrempelige activiteiten te kunnen aanbieden. Deze initiatieven willen echter volledig zelfstandig opereren en zo weinig mogelijk invloed vanuit de gemeenten of welzijnsorganisaties. Gemeenten willen daarom burgerinitiatieven directer faciliteren door middel van bijvoorbeeld vervoer of faciliteiten, met daarbij zo weinig mogelijk voorwaarden.

Financiën

Aanbieders van ontmoetingscentra en Odensehuizen, belangrijke voorzieningen waar in dagactiviteiten wordt voorzien voor mensen met dementie en hun naasten, geven aan structureel te worstelen met financiën. Vooral het vervoer van ouderen is een belangrijk knelpunt bij het realiseren van de activiteiten.