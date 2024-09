Derde regio voegt zich bij FAIR voor zzp’ers

Zorg- en welzijnsorganisaties in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen, waaronder KwadrantGroep, zijn gestart met FAIR Noord. De coöperatie FAIR verbindt zzp’ers aan zorginstellingen tegen kostprijs. Er was al een FAIR Brabant en een FAIR Utrecht.

Zzp’ers uit deze regio zijn aangeschreven met de vraag of ze zich willen aansluiten bij FAIR. Op die manier worden detacheringsbureaus omzeild. Zorgorganisaties betalen 3 euro per uur aan service fee. Als alle kosten zijn betaald aan het einde van het jaar en er blijkt winst te zijn gemaakt, stort FAIR deze winst terug aan de zorginstellingen. Op die manier willen ze zorggeld in de zorg houden.

Match

Zzp’ers kunnen op de site van FAIR zien welke organisatie zzp’ers zoekt. Vooraf geeft de zzp’er het tarief waartegen de zzp’er wil werken aan en de eigen kwalificaties. Vervolgens wordt een match gemaakt.

Collectief werkgeverschap

FAIR wil uiteindelijk toewerken naar collectief regionaal werkgeverschap, maar dit blijkt lastig in verband met wet- en regelgeving.