Dertien Zuid-Hollandse vvt-organisaties werken samen om ouderenzorg overeind te houden

De dertien organisaties hebben een gezamenlijk visie opgesteld, gericht op het jaar 2030. Ze gaan onder meer in op de thema’s langer thuis wonen, arbeidsmarkt, digitaal denken en doen, zorgcoördinatie en specialistische zorg.

“Ieder van de deelnemende partijen voelt zich verantwoordelijk om de zorg voor ouderen en kwetsbaren op de Zuid-Hollandse Eilanden toegankelijk en beschikbaar te houden”, meldt Ellen Hoogervorst, lid raad van bestuur CuraMare en voorzitter van Archipel ZHE. “Samenwerking met andere zorgpartijen, waarbij de cliënt centraal staat, is hiervoor noodzakelijk. De informele zorg dient versterkt te worden. Hiervoor is verandering nodig, zowel binnen de zorg, bij de ouderen en bij hun naasten.“

Domeinoverstijgende samenwerking

Programmadirecteur Joyce Simons doet in een toelichting ook een duit in het zakje. ”Voor deze toekomstbestendige zorg is transformatie nodig van het zorglandschap en de wijze waarop zorg wordt georganiseerd en verleend. De dertien VVT-zorgaanbieders werken hierbij samen en delen ieder vanuit hun eigen expertise kennis en middelen om aan deze transformatie bij te dragen. Denk hierbij aan inzet op gezonde wijken met een preventieve aanpak, huisvesting, generalistische zorg in de wijken en een optimale inzet van specialistische zorg. Ook is domein overstijgend samenwerken onderdeel van deze transformatie om passende zorg en ondersteuning te leveren. Hiervoor is samenwerking met onder andere huisartsen, ziekenhuizen, welzijnspartijen en zorgkantoor CZ belangrijk.”

Momenteel bestaat Archipel ZHE uit: Aafje, Alerimus, Argos Zorggroep, Careyn, Catharina Stichting, CuraMare, Dagelijksleven, Heemzicht, Laurens, Lelie Zorggroep, Salem, Stichting Humanitas en Zorgwaard.