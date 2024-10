Deskundigen adviseren tbs met dwang in zaak Erasmusschutter

Dit zei de officier van justitie maandag 30 september in de rechtbank in Rotterdam tijdens de vierde voorbereidende zitting. L. is twee keer opgenomen geweest in het PBC. De forensische observatiekliniek adviseert justitie voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. Het Openbaar Ministerie zal de rapportage volgend jaar betrekken bij het bepalen van de strafeis.

Schietpartij Erasmus MC

De 33-jarige L. wordt verdacht van het doodschieten van zijn 39-jarige buurvrouw Marlous en haar 14-jarige dochter Romy aan het Heiman Dullaertplein in de wijk Delfshaven en de 43-jarige docent en huisarts Jurgen Damen in een collegezaal van het Erasmus MC. Op verschillende plaatsen in Rotterdam zijn de drie slachtoffers afgelopen dagen herdacht, omdat het een jaar geleden is gebeurd. “Dit zijn ongetwijfeld buitengewoon pijnlijke dagen voor iedereen die hierbij betrokken is”, zei de aanklager.

Verklaring verdachte

Uit de rapportage van het PBC blijkt dat de verdachte uitvoerig over de feiten heeft verklaard tegenover de psychiater en psycholoog die hem onderzochten. Het Openbaar Ministerie wil hem opnieuw verhoren. “We willen hem zelf ook confronteren met alle resultaten en bevindingen”, kondigde de officier aan.

De volgende zitting is op 2 december, waar opnieuw veel nabestaanden worden verwacht. Op deze zitting dient de verdachte aanwezig te zijn. (ANP)