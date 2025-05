Geneeskundestudenten: omwenteling curriculum naar beroepen buiten het ziekenhuis nodig

“Geneeskundestudenten worden momenteel in de zes jaar durende opleiding niet voldoende voorbereid op hun toekomstige werkveld”, zegt Berk Uzunalioglu, voorzitter van De Geneeskundestudent. Het Capaciteitsorgaan adviseert dat ruim eenderde van de basisartsen een beroep buiten het ziekenhuis gaat beoefenen.

Onbekend

Uit de enquête, ingevuld door 2.230 geneeskundestudenten, blijkt dat huisartsgeneeskunde met een bekendheid van 77 procent onder bachelorstudenten en een vast coschap op elke faculteit, het enige goed bekende specialisme is. Alle overige specialismes buiten het ziekenhuis, waaronder bedrijfsarts, specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten, zijn voor het overgrote deel van de studenten onbekend.

Meer tijd

In de master geneeskunde maken bijna alle studenten wel kennis met een beroep buiten het ziekenhuis, maar dat is niet lang genoeg. Het grootste deel van hun tijd, namelijk vijftig weken, besteden geneeskundestudenten in het ziekenhuis tegenover ongeveer twaalf weken buiten het ziekenhuis.

Toekomst

Volgens De Geneeskundestudent heeft deze verdeling ook weerslag op de toekomstoverwegingen van de studenten. De helft van de masterstudenten is er door de coschappen zeker van dat zij medisch specialist in het ziekenhuis willen worden, tegenover slechts veertien procent die zeker weten dat zij buiten het ziekenhuis willen werken.

Uit eerder onderzoek van De Geneeskundestudent bleek dat ruim de helft van de studenten vindt dat ze te weinig onderwijs hebben gehad over beroepen buiten het ziekenhuis om er een goed beeld van te krijgen.

Werkgroep en voorlichting

De afgelopen tijd zijn er verschillende initiatieven opgezet om de aandacht voor extramurale geneeskunde te vergroten. Zo is er vanuit de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra een werkgroep ‘Meer extramurale artsen’ opgezet en wordt er door Next Level Dokter op verschillende manieren voorlichting gegeven over werken buiten het ziekenhuis. Utrecht start binnenkort met een nieuw curriculum waarin een half jaar coschap zal worden gelopen buiten het ziekenhuis.

Hoogste prioriteit

Uzunalioglu: “De ontwikkelingen gaan traag, terwijl de tekorten in de extramurale zorg nu aan de orde zijn. In Noord-Nederland is het tekort aan forensisch artsen al zo ernstig dat deze zorg dreigt te moeten worden afgeschaft. Het is noodzakelijk dat de extramurale geneeskunde op alle faculteiten in Nederland de hoogste prioriteit krijgt. Alleen zo kunnen we de continuïteit van de zorg in de toekomst waarborgen.”