Deventer Ziekenhuis begint met infuusbehandelingen in de wijk

,

Het Deventer Ziekenhuis start met het aanbieden van infuusbehandelingen buiten het ziekenhuis. In samenwerking met ouderenzorgorganisaties Carinova en Sensire worden de eerste infusen vanaf nu in de wijk gegeven.

Infuusbehandelingen in de wijk staat ook in het regioplan van Salland United en het transformatieplan van het Deventer Ziekenhuis. Infuusbehandelingen die voorheen alleen in het ziekenhuis plaatsvonden, worden nu gegeven in ’t Plushuus in Deventer en Raalte (Carinova) en Ons Zorghuis in Gorssel (Sensire).

Verantwoordelijkheid

Alleen behandelingen die veilig en verantwoord buiten het ziekenhuis kunnen plaatsvinden, worden aangeboden op deze locaties. De behandeling wordt uitgevoerd door gespecialiseerde verpleegkundigen van Carinova en Sensire, die samenwerken met de zorgverleners van het Deventer Ziekenhuis. De arts blijft verantwoordelijk voor de behandeling. Ook de controles vinden in het ziekenhuis plaats.

Nog meer behandelingen

Met het aanbieden van zorg op wijklocaties breiden het Deventer Ziekenhuis, Carinova en Sensire hun bestaande samenwerking verder uit – met als doel zorg toegankelijk te houden en de juiste zorg op de juiste plek te bieden. De komende tijd wordt onderzocht welke andere behandelingen ook in aanmerking komen voor verplaatsing naar de wijklocaties. Het gaat dan om andere infuusbehandelingen, bloedtransfusies en aderlatingen.

OuderenzorgSamenwerkingTechnologieZiekenhuizen

Deventer Ziekenhuis begint met infuusbehandelingen in de wijk
