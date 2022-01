Deze zeven organisaties zijn de kersverse partner van Samen Beslissen

Tijdens de landelijke campagne Samen Beslissen – die begin september 2021 gelanceerd is – vragen vijftien verschillende partners uit de zorg aandacht voor dit onderwerp. De eerste fase van deze zestien maanden durende campagne leidde tot interesse bij andere organisaties uit de zorg. Met als gevolg dat de verenigingen van bedrijfsartsen, apothekers, ggz-professionals, ggz-patiënten, tandartsen, kraamzorg en verloskundigen zich vanaf januari 2022 ook aansluiten bij deze beweging.

Verbeterruimte

Om tot de beste zorg te komen, hebben zorgverlener en patiënt elkaar nodig. Toch is Samen Beslissen in de zorg nu nog te weinig ‘samen’. Zo overschatten zorgverleners de mate waarin zij samen beslissen en maakt 7 op de 10 een voorselectie van behandelmogelijkheden. Daarnaast zegt 46 procent van de zorgverleners dat zij met de patiënt samen de beslissing nemen. Slechts 37 procent van de patiënten ervaart dit ook zo. Er is dus ruimte voor verbetering als het gaat om Samen Beslissen.

Vanaf januari 2022 sluiten daarom de volgende nieuwe partners zich aan: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, Nederlandse Vereniging voor Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde, Akwa GGZ alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, Bo Geboortezorg en de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.

Therapietrouw

Gertjan Beens, bedrijfsarts in Enschede en voorzitter van de beroepsvereniging van bedrijfsartsen (NVAB): “Samen beslissen zit in onze genen.” Bij arbeidsgerelateerde zorg adviseert de bedrijfsarts over problemen en over oplossingen voor werknemers en werkgevers. “Geen oplossing is zo goed als het draagvlak dat ervoor is. Wij willen draagvlak voor adviezen formuleren, dus je zoekt in samenspraak naar oplossingen voor zorgvragen. En dan zeker met de werknemer zelf”, vertelt hij in een interview met Qruxx.

Aris Prins, voorzitter van de apothekersorganisatie KNMP en openbaar apotheker, vindt het ook een logische stap om te committeren aan Samen Beslissen. “Gezamenlijke besluitvorming tussen apotheker en patiënt staat onder meer beschreven in de KNMP-richtlijn Consultvoering. Samen beslissen zorgt ervoor dat de patiënt meer betrokken is bij zijn behandeling. Het draagt onder andere bij aan een hogere therapietrouw van de patiënt.” Tijdens een ‘farmaceutisch consult’ in de apotheek is het mogelijk om Samen Beslissen te bevorderen. Prins: “Het is belangrijk dat dit gesprek plaatsvindt op basis van wederzijds vertrouwen en resulteert in een gezamenlijk besluit.” De KNMP-voorzitter ziet dat veel patiënten behoefte hebben aan samen met de apotheker beslissen over de best mogelijke behandeling, zeker wanneer zij chronisch medicijnen gebruiken. “Zo kan er samen beslist worden over welk medicijn het beste bij iemands situatie past. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop medicatie moet worden ingenomen of toegediend, de frequentie en eventuele bijwerkingen.”

Programma Uitkomstgerichte Zorg

De campagne Samen Beslissen is een initiatief van het programma Uitkomstgerichte Zorg. Dit programma zet zich binnen de medisch-specialistische zorg in voor meer inzicht in zorguitkomsten en voor meer Samen Beslissen. De campagne is gestart binnen de medisch-specialistische zorg, huisartsenzorg, paramedische zorg en wijkverpleging.