Diakonessenhuis levert meer zorg thuis door digitalisering

Interessant voor u

Nieuws De Jonge gaat na of extra verplichtingen voor zorgbestuurders mogelijk zijn Minister Hugo de Jonge gaat kijken of het wettelijk mogelijk is om bestuurders en toezichthouders in de zorg te verplichten lid te worden van een branchevereniging en een accreditatieproces te laten afronden. Dit om goed werkgeverschap in de zorg te stimuleren en het relatief hoge ziekteverzuim en de hoge uitstroom tegen te gaan. Lees verder

Nieuws Aantal coronagevallen en ziekenhuisbezetting loopt op Het aantal nieuwe coronagevallen loopt verder op. Ook de bezetting van coronapatiënten in de ziekenhuizen neemt toe. In de afgelopen zeven dagen registreerde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) 365 nieuwe opnames. Dat is weliswaar gelijk aan het weektotaal op donderdag, maar het is ook het hoogste niveau in meer dan twee weken tijd. Lees verder

Nieuws Eerste gentherapie voor spierziekte beschikbaar Gentherapie Zolgensma wordt opgenomen in het verzekerde pakket als behandeling voor kinderen met de ernstige spierziekte SMA. Dat heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vandaag bekend gemaakt. Hiermee is een tweede behandeling beschikbaar gekomen, naast Spinraza (Nusinersen), voor kinderen met de spierziekte. Een derde behandeling, Risdiplam is al wel goedgekeurd in Europa, maar nog niet beschikbaar voor patiënten in Nederland. Lees verder

Nieuws Omring en Bravis beloond met duurzaamheidsprijzen Het regende prijzen tijdens het Green Deal Congres Duurzame Zorg. Bravis kreeg de juryprijs beste duurzame zorginitiatief 2021 omdat zij geen narcosegassen meer uitstoten. Het Groene Verpleeghuis Texel van Omring werd beloon met de juryprijs beste Duurzaam Zorgidee 2021. De publieksprijzen gingen naar DiabetesPlus en de Groene Zorg Alliantie. Lees verder