Diamid nieuwe naam voor samenwerking diagnostiek in Midden-Nederland

De samenwerking is niet nieuw. Onder de werknaam ELD Midden Nederland werden in de afgelopen jaren al stappen gezet. De ziekenhuizen geven hiermee ook vorm aan de opgave in het Integraal Zorgakkoord (IZA) op het gebied van regionale samenwerking.

Toekomstbestendig

“Om de diagnostiek voor nu, maar ook voor de toekomst, goed in te richten voor huisartsen en patiënten in de regio is samenwerking nodig. Samenwerking tussen de ziekenhuizen en met de aanvragers. Hierin pakken wij de verbindende rol op”, aldus Aldrick Peterson, bestuursvoorzitter Diamid. “Alleen zo kunnen we onnodige dubbeldiagnostiek, dubbele kosten en onnodige inzet van zorgprofessionals voorkomen.”

Integraal aanbod

Diamid werkt toe naar een compleet aanbod van diagnostiek. Peterson: “Naast bloedafname en urine inleveren, willen we bijvoorbeeld ook beeld- en functieonderzoek aanbieden. We zetten in op meer samenhang in de zorgketen en makkelijker uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners. Dit helpt bij de juiste zorg op de juiste plek. De diagnostiek blijft dichtbij en toegankelijk voor de patiënt.”

Er zijn inmiddels ruim 60 Diamid locaties in de regio Utrecht/Eemland en de organisatie wil uitbreiden.